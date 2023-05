Senaat laat in pensioendebat zien waarom burgers geen vertrouwen meer hebben in de politiek

22 mei 2023 - 12:36

Als we het domein van de democratie verlaten, dan komen we of in top down communistisch domein terecht. Of we komen in anarchistisch domein terecht. Dat laatste zal niet zo snel gebeuren, maar een communisme is niet ondenkbaar FVDachtige partijen, waarschuwen voor een top down/communisme in Europa. Een afbraak van de democratische natiestaten en een opkomst van een soort Europees China Ik begrijp hun zorgen. De afbraak van de democratie, komt alleen toch echt voort uit het feit dat politici en bestuurders in Nederland compleet incompetent en/of corrupt zijn Daarnaast komt het voort uit een minachting voor de freedom of speech, wat weer overgewaaid is uit Amerika en hun woke radicalisme