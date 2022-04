Selma Omari, een meisje uit Crooswijk zet de wereld op stelten Video • Vandaag • leestijd 2 minuten • 506 keer bekeken • bewaren

Selma Omari © Niels Zweekhorst

Nederlands allereerste YouTube-ster met een Marokkaanse achtergrond is Selma Omari uit de Rotterdamse volkswijk Crooswijk. Op Instagram heeft ze meer dan een half miljoen volgers, op YouTube 125.000. Naast vloggen werkt ze ook aan een muzikale carrière. Haar nieuwste single Drijfzand verscheen begin vorige maand.

Ze laat van zich horen, niet alleen over typische influencer onderwerpen als mode en stijl maar ook over maatschappelijke kwesties. Dat levert haar naast waardering ook een golf aan haat op. Ondertussen droomt ze ervan een eigen imperium op te bouwen, net als haar grote voorbeelden dat doen in de VS.

Op BNNVARA een uitgebreid verhaal over de documentaire die Wouter Vogel over haar maakte: "Omari bestormt de hemel maar krijgt onverminderd te maken met misgunners. Islamitische jongens uit de buurt vinden dat ze het niet kan maken als moslima, zo uitdagend als ze zich kleedt, zo veel van haar lichaam als dat ze laat zien. En ook uit andere hoeken van de buurt klinkt er kritiek: ze zou het te hoog in de bol hebben, wat denkt ze wel niet? Het hoort bij haar leven. En zo wilden zij en maker Wouter Vogel allebei dat het zou worden. Zo écht als het is. De highs en de lows. Waar ze vandaan komt, waar ze nu is en waar ze heen wil. Omari is blij met het resultaat."