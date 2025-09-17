Selectieve verontwaardiging ondermijnt de rechtsstaat Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 239 keer bekeken • bewaren

Erva Calkin
Docent maatschappijleer in opleiding

Wie zelf door de rechter veroordeeld is wegens het schenden van een grondrecht, zou bescheiden moeten zijn.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen wees Geert Wilders erop dat femicide verboden is volgens de Grondwet. Een terecht punt: onze Grondwet beschermt de lichamelijke integriteit van burgers. Ook koning Willem-Alexander benadrukte gisteren tijdens de Troonrede dat het onacceptabel is dat meisjes en vrouwen zich onveilig voelen en dat femicide een urgent maatschappelijk probleem is.

Maar hier wringt het. De Grondwet verbiedt óók groepsbelediging en discriminatie op grond van ras, afkomst geslacht of welke grond dan ook is niet toegestaan.

Wilders is zelf onherroepelijk veroordeeld voor groepsbelediging na zijn beruchte “minder Marokkanen” uitspraak. Daarmee zette hij een hele bevolkingsgroep neer als probleem, precies wat de Grondwet wil voorkomen. Wie de Grondwet gebruikt om femicide te veroordelen, maar zwijgt over zijn eigen veroordeling wegens groepsbelediging, bedrijft selectieve verontwaardiging.

En politicus mag scherp zijn, mag uitdagen, mag kritiek leveren. Maar wie zelf door de rechter veroordeeld is wegens het schenden van een grondrecht, zou bescheiden moeten zijn in plaats van selectief met de Grondwet te zwaaien. Alleen dan blijft de Grondwet wat hij hoort te zijn: een schild van ons allemaal, niet een wapen in een politiek spel.