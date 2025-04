Seksisme, geweld en vernedering blijven de norm bij Utrechts studentencorps

In veel corpshuizen bepalen ouderejaars wat er gebeurt en hoe het eraan toe gaat. Eerstejaars, die vaak nog maar net uit huis zijn, draaien op voor alle klusjes in huis en moeten doen wat hen wordt opgedragen. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt straf – soms in de vorm van een ‘meelbom’, waarbij hun kamer wordt besmeurd met meel en andere troep, soms op nog vernederender manieren. In sommige huizen moeten eerstejaars zelfs een slaapkamerdeur “verdienen” door in het bijzijn van huisgenoten seks te hebben.