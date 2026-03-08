Scoren met vrouwenvoetbal in Afrika Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 65 keer bekeken • Bewaren

Hans Beerends Publicist Persoon volgen

Het boek ‘Roses will rise’ beschrijft het levenspad van Rael Lomoti, een jonge Afrikaanse vrouw uit Noord-Kenia die al studerend aan de universiteit van Nairobi gefascineerd raakte door voetbal. Hoewel voetbal toch een typische mannensport was en is, oefende en oefende Rael net zo lang tot zij een redelijk functionerende voetbalster werd. In haar ontwikkeling botste zij menigmaal tegen mannelijke vooroordelen aan, alsmede de vooroordelen van de traditionele cultuur van haar ouders.

Toch zette zij door en ze bleek een talent. Ze kreeg zelfs een uitnodiging uit Europa om professioneel voetbalster te worden. Real koos echter een eigen weg. Haar zelfvertrouwen als voetbalster steeg, maar daar bleef het niet bij. Juist door alle discussies ging zij zich afvragen waar toch al die vooroordelen vandaan kwamen. Waarom worden vrouwen, en zeker Afrikaanse vrouwen, door de traditionele gemeenschap als minder beschouwd? Waarom beschouwen mannen vrouwen als hun bezit? Deze en nog veel meer vragen hielden haar bezig en ze realiseerde zich dat haar groeiende zelfvertrouwen, in eerste instantie op het gebied van voetbal, zich uitgebreid had naar alle facetten van het leven.

Die bewustwording wilde zij ook delen en doorgeven aan haar vriendinnen en vrouwelijke plaatsgenoten. Voetbal werd voor haar meer dan een spel; het bleek ook een methode te zijn om bewustwording en zelfvertrouwen te versterken. Ondertussen had zij op de universiteit een graad sociale actie behaald. Gewapend met de kennis van sociale actie en daaraan gekoppeld emancipatie keerde zij naar haar woonplaats terug en stichtte daar The Desert Roses, de eerste vrouwelijke voetbalclub in de plaats Turkana in Noord-Kenia. Dit initiatief blijkt te leven want op veel meer plaatsen ontstaan vrouwelijke voetbalclubs.

De emanciperende ontwikkeling van Rael werd ook erkend en gestimuleerd door de Nederlandse journalist en ontwikkelingswerker Marc Broere. Marc Broere, hoofdredacteur van het blad Vice Versa over mondiale samenwerking, werkt de laatste jaren voor de helft van zijn tijd in Afrika. Hij leidt daar jonge mensen op tot journalist. Het resultaat is dat naast het Nederlandse Vice Versa, ook het Engelstalige Vice Versa Global verschijnt. Toen Marc van de ideeën van Rael Lomoti hoorde, stimuleerde hij haar en samen met de Afrikaanse schrijfster en verteller Nicera Kimani stelde hij haar reeksen vragen. Uit dit geheel van vragen en antwoorden van Rael Lomoti ontstond het boek ‘Roses will rise’.

Het is een prachtig boek over emancipatie. Opnieuw wordt duidelijk dat het niet de regeringsleiders of topbobo’s zijn die emancipatie bevorderen, maar juist gewone mensen die zich vragen gaan stellen. Rael Lomoti is een duidelijk voorbeeld van dit type voortrekkers. Zeker niet onvermeld moet worden, zijn de prachtige foto’s gemaakt door Moses Mbotela. Kortom, een boek voor iedereen die geïnteresseerd is in emancipatie of, dat kan ook, geïnteresseerd is in vrouwenvoetbal.

Roses will rise is een uitgave van Vice Versa Global