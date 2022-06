Schwarzenegger veegt Europa de mantel uit vanwege verslaving aan Russisch gas

Arnold Schwarzenegger heeft Europa opgeroepen om zo snel mogelijk te stoppen met de import van gas en olie uit Rusland. Hij deed dat tijdens een milieuconferentie in Wenen, waar hij sprak op uitnodiging van de Groene Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen.

De 1300 raketten die de Russische agressor in de eerste maanden van de oorlog op Oekraïense steden heeft afgevuurd, kostten 7,7 miljard euro, hield Schwarzenegger zijn gehoor (onder wie Frans Timmermans) voor. “Dat is veel geld. Maar in diezelfde maanden heeft Europa 44 miljard euro overgemaakt naar Rusland voor brandstoffen.”