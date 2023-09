Schuurt kandidaat Soepboer van Omtzigts Nieuw Sociaal Contract te dicht tegen rechtsextremisme aan?

27 sep. 2023 - 8:53

@A little bit of sunshine "Zucht. Waarom niet de focus op de bekwame kandidaten aan de goede kant van het spectrum." Ja zeg, waarom kritisch aandacht besteden aan een kandidaat van NSC welke lid is van een band die een bijzonder hoge status geniet binnen de kringen van nationaal socialistische (black) metal hufters, en dat die band een naam heeft waarmee je als nazi binnen één seconde beseft dat je met kameraden van doen hebt, en dat die bandlid naar eigen zeggen wars is van woke - woke is van de links ideologische agenda volgens de nieuwste spruit aan de complottheorieën-boom van rechtse, fascistische, racistische en nazistische demagogen - en dat de url waar het nieuwe album kan worden besteld een afkorting is van 'Heil Hitler.' Dat laatste is natuurlijk echt een toevalligheid of anders een niemandalletje of een frivoliteit waarover niet zo moeilijk mogen gaan doen.