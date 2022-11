Schuldeisers kunnen 'nee' Grieken niet opzij schuiven

5 jul. 2015 - 19:51

Iedereen die een beetje kan rekenen had moeten kunnen constateren dat de aanpak van de troijka met hun absurde eisen totaal verkeerd is. Om gezichtsverlies te voorkomen bleven ze het hard tegen hard spelen.... Maar van een kale kip kan je niet plukken! Het is toch complete waanzin dat de Grieken nu geld moeten lenen om het andere gat te dichten?? Het lijkt wel een Ponzi. En dat gesteggel van Dijsselbloem en de trojka met hun eisen brengt niet alleen de Griekse economie veel schade toe, maar ook de Westerse economieen. Zie hoe de beurzen wereldwijd reageren op dit gesteggel! We lopen thans meer schade op dan de ruim 300 miljard schade aan Griekenland die we kwijt zijn. De eisen vd troijka zijn gewoon absurd. De problemen met Griekenland zijn alleen op de lange termijn op te lossen, immers hun problemen zijn niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dit speelt al ruim 10 jaar. De ellende is begonnen toen Mario Draghi (!) als bankier van Goldman Sachs met de boekhouding van Griekenland zat te knoeien zodat Griekenland kon aansluiten bij de Euro; uiteraard onder dwang van de neo-liberalen(!!!) en politici zoals Delors, Trichet, Wim Kok, Zalm, etc, etc. Want zij wilden graag Griekenland bij de EUro hebben voor meer eenheid en ook omdat Griekenland strategisch gelegen is, zowel economisch (havens, vaarroutes richting Suez kanaal, etc.) als militair (buffer tegen roerige Midden Oosten en het Westen). Nu even terug naar Draghi.... Het smerige wat Draghi en Goldman Sachs deden is, dat ze tegelijkertijd speculeerden op de val van Griekenland omdat ze wisten dat het gesjoemel vroeg of laat uit zal komen. Kunnen jullie het volgen? Eerst hielp Draghi door met de boeken te knoeien, Griekenland tot toetreding binnen de Euro en tegelijkertijd wedden ze op de val van Griekenland. En zo geschiedde.... op het juiste moment medio 2010 lekte Goldman Sachs stiekem informatie naar buiten dat Griekenland had zitten knoeien. Dit leidde tot de val van Griekenland, maar waar Goldman Sachs flink op verdiende en nog steeds op verdient(!). Zelfs nu moeten de Grieken, ondanks de dolksteek in hun rug, geld betalen aan Goldman Sachs voor hun "hand-en spandiensten". Hoe is het in Godsnaam mogelijk dat dezelfde Draghi nu voorzitter is vd ECB die nu en Europa en Griekenland uit de crisis moeten helpen. Hoe heeft dit kunnen gebeuren en wie waren er betrokken bij de benoeming van Draghi als ECB voorzitter? Had niemand alarmbellen horen rinkelen???? Het lijkt wel maffia! Nu even terug naar Griekenland en de troijka. Er moet een einde gekomen aan dit gesteggel door EU, ECB en IMF. Dit brengt ons allen meer schade dan de ruim 300 miljard die we nooit meer zullen zien als we onze gelijk willen krijgen. Beter is om een groot deel van alle schulden kwijt te schelden, in ruil voor assets van hun zijde: olie-en gasvelden, toeristische industrie, havens, etc. Met een schone lei beginnen en hierin investeren voor groei economie en werkgelegenheid. In hun eentje kunnen de Grieken het nooit aan en we maken meer kans dat we een groot deel vh geinvesteerde geld weer terugzien. De weg die de EU, IMF en ECB zijn ingeslagen leidt alleen maar tot meer ellende, en nog meer brokken. => NB: Amerika laat Griekenland als Nato-land niet vallen. Zullen ze nooit accepteren ivm veiligheidsrisico Zuid Oost Europa en het gebied rond Middellandse Zee, Suez Kanaal. Kortom, Griekenland is voor ons van groot strategisch belang. Als Europa niet de kans grijpt om rust te creeeren, zal Amerika ingrijpen of erger nog de Grieken id armen drijven van Rusland of China. Hoe dan ook zal Amerika ook hier weer ingrijpen en dan hebben we er een groot probleem bij. Jammer is dat wij politici hebben die alleen denken in cijfers en op de korte termijn.

