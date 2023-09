Schrikbarende toename van kanker bij mensen onder de 50

6 sep. 2023 - 9:03

''roken, drinken, ongezond voedsel (rood vlees, veel zout), een gebrek aan lichaamsbeweging en overgewicht '' Die verklaringen mogen wel eens beter onderzocht. Ik rook en drink niet dus hoop onverdacht te zijn: maar roken wordt hier sinds 32 jaar op veel werkplekken tegengegaan. Het % rokers ging van 95% na de oorlog naar 23% nu. Dat verklaart natuurlijk geen stijging van de diagnoses. Lichaamsbeweging: voor de jaren 80 was er in Nederland geen sportschool te zien. Nu staan ze beursgenoteerd. Joggen is er sinds dezelfde tijd gekomen. Ongezond voedsel is al even onwaarschijnlijk: 50 jaar geleden zaten er volop stoffen in die nu verboden zijn en was er nauwelijks controle op de vuiligheid die erin gestopt werd. In de landbouw werd volop DDT gebruikt, puur gif. Dat is sensationeel verbeterd. De alcoholconsumptie liep in 50 jaar tussen 1973 en nu terug van 9 liter per jaar naar 7 per hoofd van de bevolking. Juist bij mensen onder de 50 moet je dus echt naar andere oorzaken zoeken. Het lijkt erop dat er gemakzuchtig naar de bekende blahblah gezocht wordt.

1 Reactie