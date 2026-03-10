Schrijvers publiceren leeg boek uit protest tegen AI-diefstal van hun werk Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 96 keer bekeken • Bewaren

Ongeveer tienduizend schrijvers, onder wie de Nobelprijswinnaar Kazuo Ishiguro en bestseller-auteur Richard Osman, hebben een boek uitgebracht met enkel een lijst van hun namen. Met dit symbolische protest, getiteld Don't Steal This Book, keren de auteurs zich tegen het gebruik van hun werk door AI-bedrijven zonder toestemming of vergoeding. Het boek wordt vandaag uitgedeeld op de London Book Fair, zo meldt The Guardian.

Organisator Ed Newton-Rex, componist en auteursrechtactivist, stelt terecht dat de AI-industrie is opgebouwd op gestolen werk. Generatieve AI concurreert volgens hem direct met de makers wier werk werd gebruikt voor de training ervan, zonder dat die makers daar ook maar op enige manier een vergoeding voor hebben gekregen. De actie valt samen met een cruciale deadline: de Britse regering moet voor 18 maart een economische impactanalyse publiceren over voorgestelde wijzigingen in de auteursrechtwetgeving. Het omstreden hoofdvoorstel zou AI-bedrijven toestaan auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken, zonder overleg, tenzij de rechthebbende uitdrukkelijk bezwaar maakt.

De creatieve sector reageert woedend op die zogenaamde opt-outregeling. Artiesten als Elton John uitten eerder al felle kritiek op de plannen van de Britse regering. Uitgevers proberen ondertussen een eigen initiatief te lanceren: een collectief licentiestelsel waarmee AI-bedrijven op legale wijze toegang kunnen krijgen tot gepubliceerde werken, als alternatief voor het huidige vrijblijvende gebruik. Op die manier worden de makers van de gebruikte werken alsnog vergoed, een plan waar de AI-bedrijven vooralsnog niet om staan te springen aangezien ze nu elk beschikbaar werk gratis en voor niets gebruiken.