Schrijver van 'Hoe vermoord je je man' veroordeeld voor moord op haar man Nieuws • Vandaag

De Amerikaanse schrijver Nancy Crampton Brophy is veroordeeld voor de moord op haar man. Hoewel ze zelf altijd alle schuld heeft ontkend, werd ze al in 2018 als hoofdverdachte aangemerkt nadat bleek dat ze een blogpost had geschreven getiteld: Hoe vermoord je je man.

In 2018 werd Daniel Brophy met twee kogels vermoord. Al gauw kwam vrouw Nancy Crampton Brophy als hoofdverdachte. Zeven weken geleden begon de rechtszaak, waarin haar advocaten betoogde dat het stel gelukkig getrouwd was en Nancy dus helemaal geen motief voor de moord had.

De verzamelde bewijzen stapelden zich echter op in het nadeel van de schrijver. Zo was ze op camerabeelden in de buurt van Daniel Brophy te zien voor en na de moord. Ook zou ze in de maanden voorafgaand aan de moord zeer specifieke onderdelen van vuurwapens hebben verzameld die gebruikt kunnen worden om de herkomst van een kogel te maskeren. Naar eigen zeggen was dit voor research voor een nieuw boek, maar daar ging de rechter niet in mee.