8 aug. 2023 - 10:20

Ik dacht eens kijken: kan ik ChatGTP een boek laten schrijven .Opdracht: schrijf een geschiedenis van Nederland in 50.000 woorden. Dat doet ChatGTP niet, want er is een beperking aan het aantal woorden. Ik vroeg of ChatGTP het in principe zou kunnen. Hier vraag en antwoord Je hebt mijn vraag niet begrepen. Ik wil niet dat je een geschiedenis van Nederland van 50.000 woorden schrijft. Ik wil graag weten waartoe je in staat bent. Dus: als je makers je geen maximaal aantal woorden hadden opgelegd voor het geven van een antwoord, zou je dan in staat zijn een geschiedenis van Nederland van 50.000 woorden te schrijven? Dit is een hypothetische vraag. ChatGPT Mijn excuses voor de verwarring. Ja, hypothetisch gezien, als er geen beperkingen waren op het aantal woorden dat ik kon gebruiken voor een enkel antwoord, zou ik in staat zijn om een uitgebreide geschiedenis van Nederland van 50.000 woorden te schrijven. Echter, vanwege de beperkingen die momenteel gelden, kan ik dat niet in één enkele reactie doen. Maar als je specifieke vragen hebt over bepaalde aspecten van de Nederlandse geschiedenis, sta ik nog steeds klaar om die te beantwoorden!