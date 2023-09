Met een intens gevoel van verdriet dat klopt in het binnenste van mijn borst, pak ik mijn sluier en heupsjaal. Wanneer de sjaal over mijn heupen rinkelt, glijden de gedachten dat ik moeite heb met het schrijven van de Nederlandse taal zoetjes los.

In het kamertje van mijn geest voer ik voortdurend een strijd met mezelf: ‘schrijven of achterblijven’. Steeds weer struikel ik over eigen mijn zinnen en woorden. Hoe anders is dat wanneer ik mijn ware moedertaal spreek, de oriëntaalse dans, een taal die ik kan lezen en schrijven zonder er over na te denken. Alleen heb ik daar niets aan als ik vacatures scan.