Schrijfster van kinderboek over rouw verdacht van moord

Een auteur van een kinderboek over rouw, wordt nu beschuldigd van moord. De Amerikaanse Kouri Richings schreef het boek vorig jaar nadat haar echtgenoot plotseling overleed. Het lijkt er inmiddels verdacht veel op dat Richings daar zelf iets mee te maken had.

In maart 2022 belde Richings midden in de nacht de alarmlijn en zei dat haar man Eric ‘koud aanvoelde’. Naar eigen zeggen had Richings die avond een cocktail voor haar man, een makelaar, gemaakt om te vieren dat hij een huis verkocht had. Kort erop pleegde ze het telefoontje naar 911, het Amerikaanse 112.