Schrijfster brengt boek uit vol racistische stereotypen en snapt daarna de ophef niet

'Maria is student aan een kunstacademie. Omdat ze graag met gangsters naar bed gaat, vraagt ze haar ouders een appartement voor haar te kopen in de Bijlmer.' Zo begint de tekst op de achterflap van het nieuwe boek Mimosa van debuterend schrijfster Mette Maria van Dijk, uitgegeven door uitgeverij Prometheus. Direct na de aankondiging van het debuut zijn de sociale mediakanalen van Prometheus overspoeld met reacties van mensen die geen goed woord over hebben voor de racistische en stereotypische wijze waarop bewoners van de Bijlmer, zwarte mensen in het bijzonder, door Van Dijk worden neergezet.

Het boek zelf begint met een passage waarin staat dat hoofdpersoon Maria graag in de Bijlmer wil wonen "zodat ik al mijn zwarte buurmannen kan neuken". Verder spreekt ze over een wijk waar "groepjes drugsdealers" op straat hangen, het beeld dat Van Dijk blijkbaar heeft bij zwarte jongeren. De reacties liegen er dan ook niet om. Een greep uit de selectie:

Journaliste Lara Nuberg: "Klinkt als een geweldig plot waar lang over is nagedacht. Goed gedaan, auteur en uitgever! Vanavond weer lekker shinen aan de talkshowtafels en vanaf morgen heel kleinburgelijk Nederland glibberend lezend in bed. Niks geiler dan orientalisme, seksualisering, racisme en stereotypering. Yum."

FunX-dj Vonneke: "Ufff wanneer gaan jullie eens een x stoppen met Bijlmer af te schilderen als een achterstandswijk met gangsters die alleen maar slechte dingen doen 💀 Jullie beseffen niet hoeveel talentvolle mensen er in de Bijlmer.. dat dit anno 2033 nog kan is echt schandalig ik hoop dat niemand dit boek koopt"

Programmamaker en actrice Yora Rienstra: "Als je echt de Amsterdamse realiteit wil pakken dan kan dit hoofdpersonage zich beter kapot laten n**ken in Amsterdam Zuid door een drugsdealende kakjongen die haar eerst aanrijdt op z’n Fatbike vervolgens meesleept naar z’n huis waar de ouders toch niet thuis zijn omdat vader 90 procent van de tijd in Dubai zit vanwege z’n ‘werk’ en z’n derde vrouw op haar zoveelste reisje naar Ibiza is om een yoga cursus te volgen over hoe je met zoveel botox en lipfillers nog in balans kan blijven in je leven."

Zangeres Naaz: "besef hoe veel manuscripten je als uitgever binnenkrijgt en dan ga je dit uitbrengen. het zegt zó veel..."