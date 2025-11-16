Schrijf het nieuwe regeerakkoord als een liefdesbrief voor je toekomstige dochter

Dat u niet alleen een plan maakt voor meer en goedkopere woningen, maar dat deze ook veilig voor haar zijn.

Dat u niet alleen praat over het nieuwe pensioenstelsel, maar dat u haar ook een kans geeft op een volwaardig pensioen voor het onbetaalde werk dat zij doet.

Dat u niet alleen praat over het eigen risico, maar ook bespreekt dat zij recht heeft op een arts die haar lichaam begrijpt en haar de juiste, veilige medicijnen kan geven.

Dat u niet alleen de digitalisering van de overheid bespreekt, maar ook een plan maakt waardoor zij online veilig is en zichtbaar blijft.

Dat u niet alleen over btw-tarieven praat, maar ook over welke voeding haar lichaam nodig heeft en hoe u zorgt dat dit voor haar binnen bereik blijft.

Dat u niet alleen een budget geeft voor jeugdzorg, maar haar eens vraagt wat zij nodig heeft in haar leven om zich goed te voelen.

Dat u niet alleen een plan maakt voor een gezonde omgeving, maar ook hoe deze veilig is voor haar.

Dat u niet alleen het minimumloon bespreekt, maar ook hoe mannen net zoveel als vrouwen kunnen verdienen (en andersom)

Dat u niet alleen een drankje gaat doen om dingen te bespreken, maar dat u een plan maakt waardoor zij ook veilig een drankje kan doen.

Dat u niet alleen de mensen om u heen met respect behandelt, maar dat ook zij zeker zal zijn dat zij met respect wordt behandeld vanaf het moment dat zij wordt geboren.

Dat u niet alleen nu uw stem uitspreekt, maar dat u zorgt dat haar stem even veel waarde heeft. Online en offline. In alle plannen en visies. Ook in de wereld van de algoritmes.

Dat u niet alleen trots bent op het aantal vrouwen dat nu in de Kamer zit, maar dat u ook trots kunt zeggen dat alle vrouwen gelijke carrièrekansen krijgen.