Schrijf het nieuwe regeerakkoord als een liefdesbrief voor je toekomstige dochter

Beste heren Jetten en Bontenbal,
Via deze brief wil ik u uitnodigen om het toekomstige regeerakkoord te schrijven als een liefdesbrief voor uw (toekomstige) dochter, uw nichtje, uw zus, uw buurvrouw, uw tante en uw moeder. Ik wil u vragen of u ook rekening wilt houden met haar wensen.
Dat u niet alleen een plan maakt voor meer en goedkopere woningen, maar dat deze ook veilig voor haar zijn.
Dat u niet alleen praat over het nieuwe pensioenstelsel, maar dat u haar ook een kans geeft op een volwaardig pensioen voor het onbetaalde werk dat zij doet.
Dat u niet alleen praat over het eigen risico, maar ook bespreekt dat zij recht heeft op een arts die haar lichaam begrijpt en haar de juiste, veilige medicijnen kan geven.
Dat u niet alleen de digitalisering van de overheid bespreekt, maar ook een plan maakt waardoor zij online veilig is en zichtbaar blijft.
Dat u niet alleen over btw-tarieven praat, maar ook over welke voeding haar lichaam nodig heeft en hoe u zorgt dat dit voor haar binnen bereik blijft.
Dat u niet alleen een budget geeft voor jeugdzorg, maar haar eens vraagt wat zij nodig heeft in haar leven om zich goed te voelen.
Dat u niet alleen een plan maakt voor een gezonde omgeving, maar ook hoe deze veilig is voor haar.
Dat u niet alleen het minimumloon bespreekt, maar ook hoe mannen net zoveel als vrouwen kunnen verdienen (en andersom)
Dat u niet alleen een drankje gaat doen om dingen te bespreken, maar dat u een plan maakt waardoor zij ook veilig een drankje kan doen.
Dat u niet alleen de mensen om u heen met respect behandelt, maar dat ook zij zeker zal zijn dat zij met respect wordt behandeld vanaf het moment dat zij wordt geboren.
Dat u niet alleen nu uw stem uitspreekt, maar dat u zorgt dat haar stem even veel waarde heeft. Online en offline. In alle plannen en visies. Ook in de wereld van de algoritmes.
Dat u niet alleen trots bent op het aantal vrouwen dat nu in de Kamer zit, maar dat u ook trots kunt zeggen dat alle vrouwen gelijke carrièrekansen krijgen.
Want weet u, waar de wereld veilig is voor vrouwen, is de wereld veilig voor mannen.
Wij zijn benieuwd naar uw plannen om ons een veilig leven te geven!
Veel liefs,
Alle (toekomstige) dochters van Nederland
