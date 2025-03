Schotse YouTuber helemaal weg van Nederlandse Klikbeet met Trump en Poetin

Klikbeet, de scherpe satire van de publieke omroep NTR, maakte deze week een clip over de manier waarop het door Russisch oorlogsgeweld getroffen Oekraïne werd ontvangen in de door Trump en zijn trawanten overgenomen Witte Huis. De Schotse YouTuber Mert Ned, die zich vanuit Maleisië specialiseert in de Nederlandse cultuur, is er helemaal weg van en legt aan zijn kijkers uit hoe briljant Klikbeet is en wat er zo typisch Nederlands aan is. Alleen al vanwege het accent het kijkplezier waard.