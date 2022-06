Schorsing dreigt voor Baudet wegens voortdurend overtreden anti-corruptieregels Tweede Kamer

21 jun. 2022 - 17:26

"Het Kamerlid moet een heel ander soort rol hebben dan zij denken dat het moet zijn." Tja. Dit is de dag die je wist dat zou komen. De boel stort in mekaar. Dat is het enige zinrijke dat ik kan puren uit dit bericht. Ook humor om te lachen is dit treurige feit: VVD en CDA et al (deze twee met name) treden in actie tegen de overtredingen van anti-corruptieregels, geldig voor ons parlement. Met een beknopte beschrijving van alle affaires binnen de VVD alleen al, inzake fraude, corruptie, valse getuigenis tegen de naaste, en ga zo maar door, met zulk een uittrekseltje van de hele gruwelijke waarheid, zou je makkelijk een turf van een boek kunnen vullen; een tweedelige editie ter lengte van de Heilige Schrift, of Tolstoys "Oorlog en Vrede". Ik weet wat ik zeg en ik heb het over de voorbije paar jaren. Grimmig gesteld: je zou bijna gaan denken dat die Baudet toch wel een beetje in orde zou kunnen zijn, als hij zo massief belaagd wordt door zoveel overtreders van formaat. Een beetje, zei ik.

