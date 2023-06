Schop Gordon het paleis uit

23 jun. 2023 - 9:54

Waarom heeft nog steeds niemand het lef om de Delftse grafkelder in te duiken en het DNA van Willem 3 af te nemen? Deze liederlijke figuur (Koning Gorilla!) is hoogst waarschijnlijk aan syfilis gestorven. Ergo; Het is zeer twijfelachtig of Wilhelmina wel zijn dochter was en dus haar nakomelingen wel Oranjes waren/zijn. Zoniet, zijn we in een klap van deze comedie verlost.