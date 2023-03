Schoon water en een eerlijke verdeling van de lasten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Raf Daenen Docent maatschappelijke ontwikkeling

© cc-foto: Bert Kaufmann

Het belang van goed waterbeheer is groter dan ooit. De kwaliteit van ons water staat onder druk en door klimaatverandering hebben we vaker last van periodes van droogte afgewisseld met piekbuien. Het waterschap heeft een aantal zeer belangrijke taken, zoals het regelen van de waterstand in de beken, zuivering van afvalwater, waternatuurbeheer en het beheer en onderhoud van keringen en dijken. Maar in deze tijd ook door preventie trachten problemen te voorkomen.

Door de stapeling van problemen is er meer nodig dan alleen technische oplossingen. Er moeten keuzes gemaakt worden om ons gebied duurzaam en slim in te richten. Bewoners, agrariërs, bedrijven en natuur beherende organisaties moeten dit samen doen. De Partij van de Arbeid staat voor een beheer van water dat aan alle groepen recht doet. Zo moeten huishoudens kunnen rekenen op voldoende schoon water en mag de natuur niet onderdoen voor het agrarische belang of bedrijfsbelangen. Verdroging van de natuur is een groot probleem en alleen door het maken van duidelijke keuzes, zoals waterberging, beperken van bemesting en minder onkruid bestrijding, kan de natuur herstellen.

lasten moeten eerlijk worden verdeeld. Op dit moment wordt voor elke woning een gelijk bedrag betaald. Eigenaren van landbouwgrond en van natuurterreinen betalen op basis van de oppervlakte van hun eigendom en eigenaren van woningen en bedrijven op basis van de gemeentelijke WOZ-waarde. Daarnaast worden alle inwoners aangeslagen voor de zuiveringsheffing. Deze middelen worden aangewend om het oppervlaktewater schoon te houden en de rioolwaterzuiveringsinstallaties draaiende gehouden. Zodat we schoon water kunnen drinken, ons en onze kleren ermee wassen, maar ook in schoon water kunnen zwemmen en recreëren.

Circa 75% van het geïnde geld van de waterschappen wordt door de inwoners betaald, terwijl de grote investeringen voor afvalwaterzuivering, waterveiligheid, natuur en waterbeheer en voldoende gezond water in het buitengebied en op industrieterreinen plaatsvinden. Wij vinden solidariteit belangrijk, maar op dit moment betalen de inwoners in verhouding veel meer in vergelijking met grote vervuilers, als industrieën en intensieve veehouderijen.

Wij vinden dan ook dat de lasten moeten worden verdeeld volgens het ‘de vervuiler betaalt’ principe. Door gebruik te maken van innovatieve techniek, zoals bijvoorbeeld gebeurt bij de energiefabriek in Tilburg kunnen afvalstoffen worden omgezet in biogas, fosfaat en andere grondstoffen op energie neutrale wijze. Door deze technieken kunnen de lasten voor iedereen lager blijven.

In 2021 hebben sommige besturen, waaronder Waterschap de Dommel niet ingestemd met een modernisering van het kwijtscheldingsbeleid voor de armste groep inwoners. Nu moet iemand een inkomen hebben onder het bestaansminimum om kwijtschelding te kunnen aanvragen. De PvdA vindt dit zeker in deze tijd waarin armoede hoog op de maatschappelijke agenda staat, onbegrijpelijk. Wij willen een kwijtscheldingsnorm die gelijk is aan de norm die gemeenten gebruiken, namelijk 120% van het bijstandsniveau. Zo kan iedereen blijven meedoen in de maatschappij. Eerlijk, duurzaam en sociaal voor iedereen

Raf Daenen, docent maatschappelijke ontwikkeling en oud wethouder

Fabian Tijhof, lijsttrekker namens de Partij van de Arbeid voor Waterschap de Dommel