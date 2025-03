Schoof verspeelt niet alleen zijn eigen krediet maar ook dat van Nederland Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Politiek gezien worden we steeds meer een achterlijke uithoek

Manus Mummel, meestal aangeduid als premier Dick Schoof, heeft zich naar Brussel laten sturen om daar zijn zwakke, aarzelende stem te verheffen tegen de Eurobonds. Die zijn immers een gruwel in de ogen van een minieme Kamermeerderheid. Zo staat de premier na de schoffering die hij kreeg vanwege zijn vorige optreden bij de EU, opnieuw voor lul. Ieder zinnig mens op ons continent beseft dat bijzondere tijden bijzondere maatregelen vergen. Er is acuut heel veel geld nodig om onszelf te beschermen nu de Amerikanen dat niet meer doen. Je moet dat voor een belangrijk gedeelte uit de markt halen en de goedkoopste manier is door middel van eurobonds. Waarom? De kredietwaardigheid van de Europese Unie is zo groot dat ze voor zeer lage rentepercentages kan lenen. Het kleinsteeds denkende deel van politiek Den Haag draait echter de kraan van het eigen vooroordeel wijd open. Dan spuit het oude frame naar buiten van de potverterende landen in het zuiden van Europa: eerst vieren zij feest. Dan hun handje ophouden. Straks kennen wij met onze spaarzaamheid voor de kosten opdraaien. Maar Nederland is gekke Henkie niet. Gekke Henkie niet! Gekke Henkie niet! Als een gebedsmolen draait het rond.

Het ontgaat de Wildersen, de Vergeers, de Omtzigts dat de huidige crisissituatie in Europa tot een razendsnelle en radicale mentaliteitsverandering heeft geleid juist in kringen waar je het nooit zou verwachten. Tot in Nederland zelf. Klaas Knot, de immer zuinige president van de Nederlandse Bank heeft het nu over hyperventilerende politici in Den Haag. Geen wonder. Wij vormen met elkaar het rijkste continent van de wereld. We zijn net een boom vol rijpe vruchten, klaar om geplukt te worden. Niemand kan ons redden als dat gebeurt. We zullen onszelf moeten beveiligen koste wat het kost. En dan is er geen tijd meer voor taboes en vooroordelen. Dan grijp je naar eurobonds, als dat de goedkoopste manier is om aan geld te komen. Dat is de achtergrond van Knots volte face. Daarom staat het altijd zo supervoorzichtige Duitsland er nu ook achter. Eurobonds zijn onontbeerlijk wil de Europese Unie zichzelf effectief kunnen verdedigen tegen aanvallers van buiten.

Over het algemeen halen Kamerleden als Henk Vergeer of Pieter Omtzigt er de kinderen en de kleinkinderen bij die niet mogen worden opgezadeld met een erfenis aan schulden. Tegelijk maken dezulken zich aanzienlijk minder druk over de vergiftigde akkers en weiden en de door koude sanering kapotte landbouw die zij met hun beleid deze kleinkinderen zullen nalaten. Om over de klimaatcrisis nog maar te zwijgen of een falende energievoorziening. Dat kun je met gerust hart op de nieuwe generaties overdragen.

Maar Eurobonds! Jeetje mineetje!

Dan liever een weerloos Europa.

Vandaag gaat Schoof in Brussel af als een gieter, al zal de coalitie zijn machteloos gesputter wel vieren als een soort overwinning. In de praktijk echter is de goede naam van ons land nog verder aangetast. Politiek vormen we steeds meer een achterlijke uithoek.

Het is ook allemaal zo triest voor Dick Schoof zelf. Op zijn oude dag alle krediet dat hij in een schitterende ambtelijke carrière had opgebouwd, in nog geen jaar verspeeld.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten toch open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.