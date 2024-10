Schoof schuift vergadering over asielnoodwet nog verder op omdat Faber niets voor elkaar krijgt Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 203 keer bekeken • bewaren

Aanstaande maandag zou de ministerraad bijeenkomen om te vergaderen over noodwet die zo dringend nodig is dat het kabinet er na maanden over zeuren nog steeds geen onderbouwing heeft. Die vergadering gaat nu ook niet door, zo meldt de Volkskrant. In plaats daarvan wordt er nu gemikt op volgende week vrijdag.

Aan het begin van deze week jubelde PVV-minister Faber (Vreemdelingenhaat) dat haar “dragende onderbouwing” van de noodwet af was en bij de fractievoorzitters van de coalitie lag. Nog geen half uur later moest Faber haar uitspraken alweer inslikken toen bleek dat binnen de coalitie niemand iets had gehoord en gezien, omdat die onderbouwing simpelweg nog niet bestond.

Partijloos premier Dick Schoof heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de fractieleiders van PVV, VVD, NSC en BBB en heeft geen zin meer om te wachten tot Faber eindelijk haar onderbouwing heeft afgerond. Vermoedelijk omdat ook hij wel weet dat die het inzetten van een draconische noodwet om een crisis te bestrijden die niet bestaat juridisch onhaalbaar is. Tekend is ook dat Faber, als minister toch verantwoordelijk voor het asielbeleid, niet aanwezig was bij de gesprekken. In haar korte carrière als minister is Faber nog niet betrapt op het hebben van ook maar enige kennis of kunde op welk gebied dan ook.

De Volkskrant schrijft nu:

Inmiddels is duidelijk dat over alternatieve trajecten naast de noodwet wordt gesproken. Daarbij ligt de optie om over te gaan op een ‘spoedwet’ nadrukkelijk op tafel. Over de details vinden momenteel onderhandelingen plaats. Bronnen in de coalitie spreken over ‘een soort nieuwe formatie’ over asiel en migratie, waarbij Wilders iets terug zou willen voor het opgeven van de noodwet.