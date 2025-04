Schoof must go on

'Negen maanden is hij nu de premier. Het voelt als jaren, want god het valt niet mee.'

Het was weer een turbulente week voor Dick Schoof. Hij zag zich opnieuw genoodzaakt de wanprestaties van PVV-minister voor Vreemdelingenhaat te verdedigen en zag zich geconfronteerd met meerdere moties van wantrouwen, zowel tegen Faber, als tegen hemzelf en tegen het hele kabinet. Maar Dick Schoof geeft nog niet op, the show must go on, hortend en stotend.