Schoof ligt niet aan de ketting maar hij draagt wel een halsband

Schoof ligt niet “aan de ketting” als hij donderdag in Brussel de vergadering van EU-regeringsleiders bijwoont, zo deelde Geert Wilders genadiglijk mee in het Kamerdebat over de internationale toestand. Van zijn kant zegde de premier niet méér steun aan Oekraïne toe dan in het hoofdlijnenakkoord was vastgelegd. Dat wist Geert Wilders zo net nog niet, of hij daarin mee zou gaan. Dan moest er tegelijkertijd substantieel geld gaan naar de gewone mensen om hun positie te verbeteren. Ook wil hij dat Nederland er alles aan doet om de verhouding tussen Europa en de Verenigde Staten te verbeteren want zonder Trump aan boord is de Navo niets.