Schoof komt na jaren stikstofcrisis ook tot de conclusie dat het toch best wel een probleem is Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 84 keer bekeken • bewaren

Minister-president Dick Schoof heeft maandag toegegeven dat het stikstofprobleem "wel een slag gecompliceerder is dan we misschien in eerste instantie dachten". Gôh...

Al sinds de baanbrekende Raad van State-uitspraak in 2019 was duidelijk hoe ernstig het stikstofprobleem is. Toch lijkt het huidige ultrarechtse prutskabinet, dat al sinds juli 2024 in het zadel zit, nu pas de complexiteit ervan te ontdekken. Na herhaaldelijk terugfluiten door de rechter en maanden van politieke stilstand komt het kabinet nu dan toch schoorvoetend tot deze baanbrekende conclusie.

Ondanks acht maanden regeren is er nog geen enkele concrete stap gezet om de crisis op te lossen. De commissie die aan oplossingen werkt, onder leiding van landbouwminister Femke Wiersma (BBB), heeft volgens Schoof zojuist de eerste fase afgerond, waarin "echt veel voorstellen" zijn verzameld. De premier gaf toe dat het "niet eenvoudig" wordt om daar de komende weken besluiten over te nemen, zo meldt ANP.