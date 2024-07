Schoof is zijn gezag nu al kwijt, en dat was precies de bedoeling van Wilders Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 861 keer bekeken • bewaren

Pubers kunnen ruiken wanneer een docent geen gezag meer heeft, en dan komt het nooit meer goed. Vandaag zag heel het land dit live gebeuren met de nieuwe premier.

Het begint meestal met het gedrag van een of meer gewetenloze bullebakken. In dit geval de bewindslieden van de PVV in het kabinet en vooral fractievoorzitter Geert Wilders in de Tweede Kamer. Op welgekozen momenten kan hij ophef blijven creëren door zijn (en dat is in dit geval correct) bewindslieden discriminerende uitingen te laten doen.

Het is een beschamende dag voor de Nederlandse politiek, en Wilders lacht in zijn vuistje. Dit is precies de chaos die hij wil creëren, en waarschijnlijk is hij zelf ook aangenaam verrast dat het al zo snel lukt. Het zwakke optreden van Schoof helpt hem daarbij.

Moslimhaat ging nooit in de ijskast

De hoofdboodschap is duidelijk: de PVV zal moslimhaat nooit in de ijskast zetten. Schoof en de coalitiepartijen zijn voor de PVV niets meer dan tools om die boodschap duidelijker dan ooit over het voetlicht te brengen.

Ondanks het feit dat Dick Schoof willens en wetens voor deze bijrol heeft gekozen, zal hij niet hebben kunnen bevroeden wat hem vandaag te wachten stond. Ik heb zelfs met hem te doen.

En dit is pas het begin. Hoewel het einde mogelijk ook zeer nabij is. En dat is niet per se goed nieuws. De kans dat Omtzigt of Yesilgöz opeens toch weer principes blijken te hebben acht ik erg klein. Al was het alleen maar vanwege electorale doodsangst. Dus die blijven in hun hok.

De aangekondigde val van het kabinet

Vast staat dat het premier Schoof nooit meer zal lukken zijn gezag te vestigen. Vast staat ook dat Geert Wilders bepaalt of het kabinet nog met één mond praat. Hij kan op elk moment bepalen of hij dat wel of niet wil. De loyaliteit van bewindspersonen als Agema, Faber en Klever ligt primair bij Wilders en niet bij het kabinet. Dat dat staatsrechtelijk niet klopt interesseert ze niets.

Een volgende racistische uitglijder van een PVV-er in het kabinet hoeft niet eens op commando van Wilders. Het zit immers in hun aard, dus dat er een volgende komt is onvermijdelijk. Daar doet Schoof helemaal niets aan.

Wilders heeft dit kabinet volledig in zijn zak en kan op elk moment de stekker eruit trekken terwijl zijn coalitiepartners dat niet durven. Dat lijkt op het eerste gezicht misschien goed nieuws, maar ik vrees dat de PVV bij volgende verkiezingen alleen maar groter wordt en dat het normaliseren van moslimhaat een nieuwe en gevaarlijker fase ingaat.