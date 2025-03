‘Schoof is een vrije vogel met afgeknipte vleugels’

Eerst is er natuurlijk de motie van JA21 die zorgt voor chaos omdat die het mandaat waarmee Schoof de Eurotop bezoekt totaal ondergraaft. Volgens Van Jole is de kans groot dat hij gewoon uitgelachen wordt door de andere regeringsleiders, ook al omdat hij geen partij achter zich heeft staan. CU-fractievoorzitter Mirjam Bikker noemde hem vogelvrij nadat Wilders had beweerd dat Schoof “zo vrij als een vogel” is. Volgens Van Jole is Schoof een vrije vogel waar de vleugels van afgeknipt zijn.