Schoof heeft geen idee wat hij moet doen tegen Trump die Haags Internationaal Strafhof aanvalt

Premier Schoof weet niet wat hij moet doen nu de Amerikaanse president Trump het bevel heeft gegeven tot strafmaatregelen tegen medewerkers van het in Den Haag gevestigde Internationaal Strafhof. Hij leek overvallen door de Amerikaanse aanval al is al langer bekend dat daartoe zou worden overgegaan. De Amerikaanse straffen bestaan uit onder meer financiële santies en inperking van de vrijheid om te reizen. Het ICC vervolgt verdachten van oorlogsmisdaden, zoals de Israëlische premier Netanyahu. Die laatste probeert zoals gebruikelijk de rechtbank zwart te maken en noemt de rechters en medewerkers onder meer antisemitisch. Overigens kan Netanyahu niet gearresteerd worden zo lang hij premier is.

Hoogleraar internationaal recht Nollkaemper legt aan de NOS uit dat Netanyahu later wel vervolgd kan worden. De bewering van Trump dat handhaving van het internationaal recht niet op de VS of Israël van toepassing is, klopt niet.

"De VS en Israël zijn weliswaar geen partij, maar Palestina is dat wel. Voor alle misdrijven die zijn begaan op het grondgebied van Palestina heeft het hof wel degelijk rechtsmacht. De enige uitzondering is de mogelijke arrestatie van Netanyahu: het internationaal recht geeft alle zittende regeringsleiders immuniteit tegen vervolging." (...) Volgens Nollkaemper kan het decreet van Trump ook voor Nederland praktische gevolgen hebben. "Nederland is als gastland van het hof verantwoordelijk voor het vervoer van alle verdachten en getuigen. In het scenario waarin oud-minister Gallant wordt gearresteerd en naar Den Haag wordt gebracht, moet Nederland hem vervoeren van en naar het hof en de detentiefaciliteiten. Het decreet houdt in dat iedereen die daarbij betrokken is, valt onder de sancties. Tegoeden kunnen worden bevroren en de toegang tot de VS kan worden ontzegd."