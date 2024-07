Schoof blijkt een dooie diender. Onderschat hem niet Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 448 keer bekeken • bewaren

De dooie diender staat nog overeind als de rest al lang in slaap is gevallen

De aandacht gaat bijna helemaal uit naar het incident tussen premier Schoof en zijn vice Fleur Agema. Daardoor bleef iets anders buiten beschouwing. Donderdag voerde premier Dick Schoof uren en uren lang het woord, daarbij steeds onderbroken door de oppositie. Zijn toon veranderde daarbij niet. Hij is geen spraakwaterval zoals Rutte maar het ontbreekt hem niet aan woorden, die allemaal op één toon van de haag zijner tanden vloeien.

Van de haag zijner tanden. Dat is gymnasiastentaal en dit soort taal werd aan het begin van de vorige eeuw nog geroutineerd gebruikt in Haagse kringen. Over hem zou men destijds in een in memoriam ongeveer het volgende zeggen: “In de Kamer werden zijn betogen om de inhoud en niet om de vorm maar om de inhoud gewaardeerd. Onder vrienden onderscheidde hij zich door een fijnen humor”. Iedereen wist dan: hij was een dooie diender die gedurende zijn leven ontzettend veel mensen had verveeld.

Dit karakteriseert ook Dick Schoof. Hij dreunt maar door. “Dat het woord ‘gezin’ niet in de het hoofdlijnenakkoord voorkomt, wil niet zeggen dat het kabinet geen oog heeft voor het gezin”. Het presenteren van een integrale gezinsnota ligt echter niet voor de hand. “Ik keek even naar de minister die daar met enthousiasme aan mag werken”. Of: “Het idee dat in dit kabinet meer aandacht aan de regio moet zijn en er voor de regio moet zijn, spreekt mij en de regering zeer aan. Het idee om elke minister een eigen regio te geven, gaat mij een brug te ver”.

We hebben er nog zo eentje gehad, Jan Heemskerk Azn. Pas op, want hij was met die dreun van hem zo ongeveer de meest dominante politicus in de jaren zeventig en tachtig van de negentiende eeuw. Ook de spraakwaterval Rutte had veel met deze Heemskerk gemeen. Sprankelende naturen als Abraham Kuyper of Jan Kappeijne van de Copello overleefde hij met gemak. De dooie diender staat nog overeind als de rest al lang in slaap is gevallen. Spannende politici daarentegen worden in ons land opzij geschoven als zij niet zelf teleurgesteld Den Haag de rug toe keren. Tekenend: Heemskerk heeft nog voorkomen dat Den Haag een standbeeld van Thorbecke kreeg.

Waakt U voor dooie dienders. Onderschat die Schoof niet. Reduceer hem niet tot dat incident. Besef dat hij Fleur Agema achter de schermen wél tot de orde heeft geroepen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin ook al is de laatste put nu dicht. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.