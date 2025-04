Schoof blijft in gesprek met NGO’s wegkijken van oorlogsmisdaden Israël

Hulporganisaties zijn “ diep geschokt ” over een gesprek dat zij maandag hadden met Dick Schoof. De premier vertelde dat het kabinet niet bereid is om een principieel standpunt in te nemen over schendingen van het internationaal recht. Volgens Schoof vinden er mensenrechtenschendingen plaats, maar dat is geen reden voor meer actie dan louter wat diplomatiek geklets.

Amnesty schrijft: “Waar kabinetsleden zich wel degelijk kunnen uitspreken over gepleegde oorlogsmisdaden door Rusland of in Syrië – met daaropvolgende sancties en andere politieke drukmiddelen – lukt het premier Schoof maar niet om een aanval op onschuldige burgers, waaronder kinderen, in Gaza die in hun slaap worden gedood door Israëlische bombardementen te veroordelen. Voor Nederland is het business as usual in handel en steun, ongeacht de door Israël gepleegde oorlogsmisdaden, en wordt er amper druk uitgeoefend op de Israëlische regering. Deze dubbele standaard werd tijdens het gesprek vandaag weer pijnlijk duidelijk. Premier Schoof toont geen bereidheid om zich te houden aan zijn plicht om het internationaal recht te verdedigen, ondanks de overduidelijke rechtenschendingen door de Israëlische regering. Wat betreft politieke, militaire en economische consequenties aan deze schendingen kunnen we kennelijk van dit kabinet niks verwachten. Ook het Israëlische geweld tegen humanitaire hulpverleners en hun patiënten in Gaza is onvoldoende reden voor premier Schoof om namens Nederland een harde veroordeling uit te spreken.”