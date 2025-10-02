Schoof: Alle begrip dat terreurstaat Israël Nederlandse Gaza-activisten heeft opgepakt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 417 keer bekeken • bewaren

Wanneer een buitenlandse mogendheid vredelievende burgers van een andere natie arresteert, zou je verwachten dat de natie in kwestie daar schande van spreekt en alles op alles zet om die vredelievende burgers weer zo snel mogelijk in vrijheid te krijgen, naar huis te brengen en eventueel de buitenlandse mogendheid in kwestie op wat voor manier dan ook sanctioneert.

Niet Nederland. Niet de door helemaal niemand gekozen Dick Schoof, dubbeldemissionair premier van een dubbeldemissionair extreemrechts prutskabinet. Op het bericht dat de Israëlische marine Nederlandse opvarenden van de Global Sumud Flotilla heeft gearresteerd, heeft Schoof weinig anders te melden dan dat hij volkomen begrijpt dat Israël tussen de genocidale oorlogsmisdaden op de Palestijnen door nog de tijd vond om een hulpkonvooi te kapen.

Volgens Schoof hadden de activisten en hulpverleners nooit naar Gaza moeten varen, want "het is een rood reisgebied". Ook laat hij weten geen oproep te zullen doen aan Israël om de Nederlandse opvarenden sneller vrij te laten. Na de vele rode lijnen die voor Gaza waren aangekondigd en die allemaal zonder ook maar enige consequentie door Israël zijn getreden, valt er natuurlijk ook niet te verwachten dat premier "Slappe Hap" nu wel opeens staatsmanschap zou tonen.