Schoof-aanval op publieke omroep velt volgend slachtoffer: Plakshot verdwijnt

In een bericht op Instagram schrijft Roel:



Deze week kreeg ik te horen dat de VPRO zich door de NPO-bezuinigingen genoodzaakt voelt om na zeven seizoenen te stoppen met Plakshot. Dat vind ik natuurlijk jammer. Het is waanzinnig om te werken met een fantastisch team van jonge satireschrijvers. Ik ben heel erg trots op wat we in 7 seizoenen hebben neergezet en op hoe positief het programma is ontvangen. Ik hoop dat er in de toekomst ruimte blijft voor maatschappelijk betrokken satire bij de NPO. Daar blijven wij in ieder geval de komende 6 afleveringen met heel veel liefde aan werken.