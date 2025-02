Schone schijn: in 2026 nog altijd 33 miljoen eendagshaantjes vergast Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 95 keer bekeken • bewaren

En dan durft minister Femke Wiersma van BBB hier nog trots op te zijn.

Bijna overal las ik deze week in de media dat er in 2026 geen eendagshaantjes meer worden gedood. Zowel op Nu.nl, NOS en Vroege Vogels worden mensen blij gemaakt met fout nieuws. Want het bericht klopt niet. Men vergeet erbij te vertellen dat het slechts om de haantjes gaat die uit de broedeieren komen voor de productie van tafeleieren. Dat betekent dat slechts 7 miljoen van de 40 miljoen eendagshaantjes die jaarlijks gedood worden in Nederland niet meer gedood zal worden. In het ei wordt bij hen gekeken, uiterlijk op dag 12, of het een hen of haan zal worden. De eieren waarin een haan in de kiem zit zullen worden vernietigd.

Maar voor de grote meerderheid eendagshaantjes geldt dit niet. De broedeieren voor legkippen die eieren moeten leggen voor de export en voor in producten zoals koekjes en mayonaise etc.: daarvan zullen 33 miljoen eendagshaantjes nog altijd na geboorte vergast worden, langzaam stikken en eindigen als slangenvoer. Hoe hypocriet!

Waarom is er niet één journalist die eens kritisch vraagt waarom dat niet ook voor die 33 miljoen eendagshaantjes geldt? Waarom mogen de eendagshaantjes die uit de broedeieren komen voor kippen die voor eieren ter export en voor in onze voedingsmiddelen dan nog wel vermoord worden? Dit riekt naar de consument voor de gek houden. Welke reden anders dan geld is er om deze dieren toch nog wreed te vermoorden? Dit krijg je ervan als je de sector zelf laat bepalen.

En dan durft minister Femke Wiersma van BBB hier nog trots op te zijn en heeft zij het lef te benadrukken dat de Nederlandse agrarische sector koploper is op het gebied van dierenwelzijn. Hoe misselijkmakend! Er zitten in ons land nog altijd ruim 4 miljoen kippen opgesloten in kooien die even dieronwaardig zijn als de afgeschafte legbatterij. Duitsland heeft het houden van kippen in kooien per 1 janauari 2025 verboden. Ook andere landen zoals Tsjechië, Zwitserland, Australië, Oostenrijk, Wallonië en de staten Washington, Oregon en California van de USA hebben het houden van kippen in kooisystemen inmiddels verboden of zijn een dergelijk verbod aan het voorbereiden. En het doden van eendagshaantjes is al verboden in Duitsland en Frankrijk. Wat koploper? Wiersma maakt goede sier met gebakken lucht. Nederland zou zich dood moeten schamen om al dit onnodige dierenleed.