Scholz weet Merz niet van zich af te slaan in debat

Een live debat tussen bondskanselier en SPD-lijsttrekker Olaf Scholz en zijn grote rivaal Friedrich Merz heeft vermoedelijk weinig verandering gebracht in de voorkeuren van de kiezers. In de peilingen is de conservatieve CDU van Merz bijna twee keer zo groot als de sociaaldemocratische SPD. Scholz, die het charisma heeft van een bushalte na het vertrek van de laatste dienst, slaagde er niet in Merz in het nauw te brengen. Ook niet op het meest heikele punt: de samenwerking van Merz met de extreemrechtse AfD, een politiek schandaal dat de afgelopen dagen honderdduizenden Duitsers de straat opdreef om er tegen te protesteren. Merz ontkende dat er sprake was van enige samenwerking - hij trachtte tevergeefs een wet door het parlement te loodsen met steun van AfD - en hield vol dat hij met die partij na de verkiezingen geen coalitie zal vormen.