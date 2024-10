Scholz blijft bereid tot gesprek met Poetin

Tijdens zijn regeringsverklaring in de Duitse Bondsdag heeft bondskanselier Olaf Scholz vandaag verklaard dat hij openstaat voor vredesgesprekken over de oorlog in Oekraïne, inclusief gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin. Scholz benadrukte echter dat deze gesprekken nooit beslissingen over Oekraïne mogen bevatten zonder hun medewerking. „Als er wordt gevraagd om te spreken met de Russische president, zeggen we: ja, ook dat is mogelijk,“ aldus Scholz.