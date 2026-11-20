Scholieren staken tegen dreigende oorlog en dienstplicht, Yesilgöz slaat terug en Trump schiet te hulp Actueel Vandaag • leestijd 3 minuten • 537 keer bekeken • Bewaren

Door heel Nederland zijn duizenden studenten en scholieren in staking gegaan tegen de dreiging van oorlog, verdere militarisering en het eventueel herinvoeren van de opkomstplicht. Het protest, dat wordt gesteund door de FNV en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), is een initiatief van het actiecomité Stop de Oorlogkoorts.

De NOS meldt:

Op het Domplein in Utrecht hadden enkele honderden jongeren zich verzameld voor de manifestatie. De actievoerders dragen borden bij zich met teksten als "ik sterf niet voor jou!" en "keuzevrijheid voor de jeugd!". Ook richtten sprekers op het podium zich tot minister van Defensie Yesilgöz: "Als je luistert: we don't want your fucking war". "Ik vind dat de overheid zich richt op een soort onontkoombare oorlog waardoor de maatschappij wordt ingericht op een oorlog, in plaats van op de toekomst", zegt Anne. Ze zit op het Descart College in Utrecht en doet mee aan het protest. Bij de Hogeschool Rotterdam kwamen zo'n honderd mensen bijeen, schrijft persbureau ANP. De actievoerders hebben spandoeken en borden bij zich met teksten als "Zullen we ons leven niet aan Yesilgöz geven?!" en "stop de militarisering".

Het protest komt op de dag dat de spanningen tussen Nederland en Rusland verder oplopen. RTL Nieuws meldt:

De Russische ambassadeur in Nederland heeft een dringende oproep gedaan aan de Nederlandse ambassadeur in Kyiv om het land te verlaten. Dat meldt de Russische ambassade over het gesprek met minister Berendsen van Buitenlandse Zaken, die hem had ontboden. Volgens politiek verslaggever Roel Schreinemachers is Nederland niet van plan om ambassadepersoneel terug te trekken. "Dit dreigement uit Moskou zal daar niets aan veranderen"

Het dreigement volgt nadat de Russen een aanval pleegden waarbij de Nederlandse ambassade in Kyiv doelwit leek. Een jongen van 26, niet verbonden aan de ambassade, werd daarbij gedood. De Russische aanval wordt gezien als een wraakactie voor de betrokkenheid van een Nederlands bedrijf bij de oorlog in Oekraïne. Het in Hengelo gevestigde bedrijf pochte daar deze week openlijk over op sociale media.

Defensieminister Dilan Yesilgöz, als geen ander gespecialiseerd in escalatie, verwijt de protesterende scholieren dat ze de discussie over dienstplicht platslaan "op een onterechte manier". Ze stelt dat het met het herinvoeren van de opkomstlicht niet zo'n vaart loopt, meldt het AD.

Ze vindt dat sommigen ‘angst aanjagen’ alsof de dienstplicht ‘morgen zou gelden’, óók in politiek Den Haag. „We zetten juist alles op alles om dat te voorkomen. Niemand wil oorlog, zeker niet bij Defensie. Maar we moeten voorbereid zijn. Je kunt het niet blanco laten en dan wel zien.”

Geheel in lijn met haar favoriete strategie heeft ze ook een jij-bak voor de demonstranten.

Yesilgöz heeft nog een boodschap voor de demonstrerende jongeren. „Koester de vrijheid die je hebt om te demonstreren. Die vrijheid hebben we vanwege jongeren die zich wel inzetten voor Defensie.”

In 24 andere Europese landen vonden soortgelijke protesten plaats. De demonstranten krijgen steun uit onverwachte hoek. De Amerikaanse president Trump heeft na intiem overleg met de Russische heerser Poetin Europa opgeroepen de steun aan Oekraïne te staken. De oorlog zou dan kunnen eindigen als Rusland het land in bezit neemt en de bevolking onderwerpt. HLN meldt dat op basis van berichtgeving door de nieuwssite Politico:

Zo zou Trump hebben gezegd dat volgens hem Poetin écht werk wil maken van een vredesakkoord met Oekraïne. Ook uitte de Amerikaanse president stevige kritiek op de miljarden die naar wapens en steun voor Oekraïne gaan. Hij noemde de oorlog een enorme verspilling van geld en mensenlevens. Dat zeggen drie Europese functionarissen, die liever anoniem willen blijven vanwege de vertrouwelijkheid van het gesprek.

Het Witte Huis ontkent dat Trump een dergelijke oproep heeft gedaan.