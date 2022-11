Schokkende undercover beelden: voetbalbobo's en de leugens van Qatar

Een Franse reportageploeg ging kijken of er daadwerkelijk iets veranderd is. Met een verborgen camera trokken ze naar hotels en woonblokken waar buitenlandse arbeiders werken en leven. Snel werd duidelijk dat de nieuwe, strengere arbeidswetten niet helemaal gevolgd worden. (…) David, een schuilnaam, komt uit een Afrikaans land. Hij is beveiligingsagent. Zijn bedrijf moet instaan voor de veiligheid tijdens het WK. Hij wil zijn verhaal kwijt. Volgens een nieuwe arbeidswet in Qatar is er nu een minimumloon van 280 euro per maand. Dat is sowieso al erg krap in een rijk en duur land. En in in een werkweek mag tegenwoordig maximum 48 uur gewerkt worden. Volgens David komt daar in de praktijk niks van in huis. "Ik heb in negen maanden tijd drie dagen vrij gehad. We werken twaalf uur per dag, zeven dagen op zeven. Het is een marteling."