SCHOKKENDE ONTHULLINGEN van BN’ers op de A12

TOUT BEKEND NEDERLAND was zaterdag op de A12. Daar kon roddelverslaggever SMAALDERMANS natuurlijk niet ontbreken. Hij voelt de BEKENDE NEDERLANDERS uit de A-, B- en C-categorie AAN DE TAND. Hoe zit het met het LIEFDESLEVEN van SIEGER SLOOT? Gaat WALDEMAR TORENSTRA naar Hollywood? Is TEUN VAN DE KEUKEN doof geworden nadat hij zijn trommelvliezen heeft GEFRITUURD? Wat heeft HADEWYCH MINIS met MANNEN? Voor welke COUTURIER heeft MAARTJE WORTEL gekozen? En waar is CARICE VAN HOUTEN?