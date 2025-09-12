Schokkende getuigenissen over seksueel misbruik in PKN, de grootste kerk van Nederland Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 608 keer bekeken • bewaren

Wie aan seksueel misbruik in de kerk denkt, denkt waarschijnlijk al snel aan de Rooms-Katholieke Kerk. Maar hoe zit het in de protestantse kerk? In de nieuwe BNNVARA-podcast Vloeken in de Kerk onderzoeken journalisten Maarten Dallinga en Ellen van den Berg hoe diep seksueel grensoverschrijdend gedrag geworteld is binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), het grootste protestantse kerkgenootschap van ons land met ruim 1,4 miljoen leden.

Wat gebeurt er met meldingen van misbruik? Wat doen kerken om misbruik te voorkomen? En welke rol speelt het geloof in die dynamiek? De podcast Vloeken in de Kerk is vanaf nu ook te beluisteren via NPO Luister.

Startpunt van het onderzoek was een appje met de tekst: ‘Ik ben misbruikt door mijn dominee toen ik kanker had.’ De makers spraken vrouwen die slachtoffer werden, verzamelden cijfers, stelden kritische vragen over structuren. Wat als geloof geen troost biedt, maar wordt ingezet ter rechtvaardiging van misbruik?

Terwijl de PKN zich profileert als vindplaats van geloof, hoop en liefde, stuiten Ellen en Maarten in twee jaar tijd op handenvol voorbeelden van seksueel misbruik door dominees en andere gezagsdragers zoals bestuursleden. Zij onderzoeken in deze reeks ook hoe lokale kerken en het landelijk PKN-bestuur omgaan met seksueel misbruik binnen de kerk, en wat er gedaan wordt om dit te voorkomen.

De rol van de kerk

Uit de podcast blijkt dat plegers vaak worden vergeven door de gemeenschap, terwijl degenen die slachtoffer worden zich lang in de kou voelen staan. ‘Vergeving is misschien te lang en te vaak ingezet om het slachtoffer de mond te snoeren,’ erkent ook landelijk PKN-voorzitter Trijnie Bouw in de podcast. Alexander Veerman, die promoveerde op seksueel misbruik in protestantse kerken: 'Ik zie dat seksueel misbruik in het algemeen binnen de kerk niet de hoogste prioriteit heeft.'