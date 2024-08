Schokkende dierenmishandeling als amusement in Frankrijk

Van Spanje is bekend dat een deel van de bevolking er onder het mom van traditie geniet van dierenleed in de vorm van stierenvechten. De barbaarse praktijken vinden echter ook in Frankrijk plaats. Het verschil is dat de stieren jong zijn en het geen matadors zijn die de dieren treiteren en mishandelen. Op de schokkende onderstaande video, die zaterdag is gemaakt in het Zuid-Franse Beaucaire, net onder Avignon, is te zien hoe wordt ingestoken op een stier. Volgens de dierenbeschermingsorganisatie One Voice duurde het wrede tafereel wel een half uur, onder luid gejuich en gejoel van het publiek dat zich verlekkerde aan de mishandeling.