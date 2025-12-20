Schokkende bekentenis Marcel van Roosmalen in allerlaatste column

Twaalf jaar lang las Marcel van Roosmalen wekelijks een column voor bij De Nieuws BV. Hij deed dat steevast met een positieve grondhouding en zonder ooit maar een moment te haperen. Des te onrustbarender is Van Roosmalens onthulling in diens allerlaatste Druktemakers-column. “Ik ben verwekt op een andere planeet. Ik ben gevuld met groen slijm.” Opeens valt alles op z’n plaats. Dus toch! Dit verklaart zoveel. De geniale reportages, de vriendschap met Gijs Groenteman, de Jan Terlouw-imitaties, het grenzeloze optimisme.

De Druktemaker legt uit hoe het verder zal gaan nu De Nieuws BV ophoudt te bestaan. “U zult het straks in de schuilkelders zonder mij moeten doen. Ik neem u niet langer bij de hand, u zoekt het zelf maar uit. Ik ga er gemakshalve maar vanuit dat als u straks bij de eerste bombardementen de noodradio aanslingert u nog steeds een stem namens BNNVARA hoort die de kernwaarden en richtlijnen mooi verwoordt.”