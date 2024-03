Schokkend voorbeeld van klassiek antisemitisme in de Londense metro

Een klassiek geval van antisemitisme in de Londense metro is door het slachtoffer vastgelegd op video. De man, een joodse Brit met een keppeltje op, wordt in het metrostel lastiggevallen door een jongeman die hem ervan beschuldigt verantwoordelijk te zijn voor het doden van moslims. De Londense politie is een onderzoek gestart naar de dader.

Op de videobeelden is te zien dat een jongeman in het metrostel aan het vapen is. Dan staat hij op en gaat tegenover de man die alles filmt zitten en blaast de vape-rook in zijn gezicht. Als de man na wat ongemakkelijke tellen vraagt wat het probleem is, antwoordt de ander: ‘Jouw religie vermoordt moslims. Jullie vermoorden moslims.” Op de vraag of de jongeman zelf moslim is, antwoordt hij bevestigend.