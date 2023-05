Schokkend kunstwerk dat protesteert tegen Russische oorlogsmisdaden vernield in Parijse Palais de Tokyo

Een man heeft in het prestigieuze Palais de Tokyo in Parijs een controversieel schilderij van de Zwitserse kunstenares Miriam Cahn vernield. President Macron veroordeelt het vandalisme als "een aanval op onze waarden" en een bedreiging voor de artistieke vrijheid.

Op het werk dat een aanklacht is tegen het seksueel geweld van Russische militairen in Oekraïne is een staande man te zien die gepijpt wordt door een knielend en geboeid slachtoffer. In kringen van extreemrechts wordt het onjuiste verhaal verspreid dat het slachtoffer een kind zou zijn. Daarmee trachten ze te bewerkstelligen dat het protest tegen de Russische agressie wordt verwijderd. Een rechtse politieke partij wilde het werk weg laten halen en een aantal kinderrechtenorgansiaties heeft een rechtszaak aangespannen en verloren om het kunstwerk te verbieden.