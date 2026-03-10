Schokkend! Kamer onderbreekt vergadering voor iftar: 'Eerste stap naar islamisering van ons parlement' Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 380 keer bekeken • Bewaren

Het integratiedebat in de Tweede Kamer is maandagavond bij zonsondergang geschorst zodat islamitische Kamerleden die meedoen aan de Ramadan, de jaarlijkste vastenmaand, een maaltijd konden nuttigen.

En dan nu door met belangrijk nieuws.

Een ernstige voedselcrisis in Kameroen verslechtert snel, maar vindt nauwelijks media-aandacht. Uit een nieuw onderzoek van het Kameroense Rode Kruis blijkt dat minstens 3,3 miljoen mensen niet genoeg te eten hebben. Hele gezinnen in het noorden en oosten van het land slaan gedwongen maaltijden over, verkopen hun vee of moeten geld lenen om te overleven. Acht op de tien kinderen krijgen onvoldoende voeding, met acuut risico op ondervoeding en ontwikkelingsschade.

De crisis wordt aangewakkerd door een combinatie van gewapend conflict, epidemieën de gevolgen van de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis: met name overstromingen in de regio nemen toe in zowel frequentie als intensiteit. Volgens de Verenigde Naties is 45 procent van de recente ontheemding in Kameroen te linken aan rampen die rechtstreeks voortvloeien uit de klimaatcrisis.

Het Rode Kruis slaat alarm. De situatie verslechtert in een hoog tempo en de beschikbare middelen schieten ernstig tekort. Zonder onmiddellijke internationale steun dreigen de meest kwetsbare gemeenschappen ten onder te gaan. Het IFRC, de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen, roept overheden dringend op om nu in actie te komen: "Elke dag uitstel betekent meer leed voor miljoenen mensen die al op de rand van overleven balanceren."

