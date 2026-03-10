Schokkend dat het kabinet Jetten meegaat in de flauwekul over Afrikaanse 'terugkeerhubs' Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 275 keer bekeken • Bewaren

Rob Jetten heeft de giftige erfenis van het kabinet Schoof op het gebied van asielzoekers met overtuiging en volledig aanvaard. Zelfs de gedachte dat je de afgewezenen naar 'terugkeerhubs' in Afrika kunt sturen, wordt serieus opgepakt. Dat bleek maandagavond bij Pauw en De Wit. De nieuwe minister van asielzaken Bart van den Brink (CDA) maakte zich daar sterk voor. Hij kreeg enthousiaste steun van VVD franctievoorzitter Brekelmans en een of andere praatvaar uit 020, Daan Wijnands die daar de lijstaanvoerder is van Dilans rechts-nationalisten.

Van den Brink onderstreepte dat de bewoners van deze hubs dezelfde mensenrechten zouden genieten als alle Europeanen, al konden de toestanden op dit gebied in het gastland wel anders liggen. Wijselijk hielden de drie tafelgasten hun mond over wat er moest gebeuren met de afgewezen asielzoekers nadat zij in de bub gearriveerd zijn.

Het is allemaal te absurd voor woorden. Alsof autoritaire regimes in Afrika akkoord zouden gaan met een soort minikolonie op hun grondgebied, waarvan de bewoners op een bepaalde manier meer rechten zouden genieten dan de eigen burgers. Tijdens de talkshow werd de suggestie gewekt dat je dan bijboorbeeld homoseksuelen niet meteen naar een hub in Oeganda moet sturen, want als zij een stap buiten de poort zetten, kunnen zij de doodstraf krijgen.

Wie meer dan twee hersencellen heeft, begrijpt dat al het gelul over terugkeerhubs in Afrika alleen maar bedoeld is om rechts en onnadenkend Nederland een goed gevoel te geven. Het is allemaal flauwekul. Het is volstrekt onhaalbaar. Afrikaanse regeringen zullen zich om tal van redenen gedwongen voelen onderhandelingen aan te gaan met Europese regeerders. Zeker sinds de populisten door weten te dringen tot regeringen van EU-landen, zijn zij wel gewend aan allerlei blanke malloten die met ze willen overleggen. Die houdt men over het algemeen aan het lijntje om onverwachte repercussies te voorkomen. En wie weet, levert het nog wel wat op.

Maar terugkeerhubs, die blijven evenzo hersenschimmen. Het is bovendien belangrijk te beseffen dat de gelden die Afrikanen uit Europa naar huis overmaken – gedocumenteerden en ongedocumenteerden – voor de economieën daar veel belangrijker zijn dan de ontwikkelingshulp, zeker nu die overal op ons continent ook nog eens wordt afgeknepen.

Het is schokkend dat intelligente mensen als Henri Bontenbal, Rob Jetten of Bart van den Brink zich in dit spel van misleiding mee laten slepen.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijknen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo´n schandalige compensatie geboden krijgt voor het toestaan van nieuwe winningen.

