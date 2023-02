'Schippers wordt klaargestoomd om na de zomer Rutte te vervangen als premier' Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 477 keer bekeken • bewaren

Kee & Van Jole bespreken het opmerkelijke interview dat premier Mark Rutte en Eerste Kamer-lijsttrekker Ediths Schippers gaven aan De Telegraaf. Iedereen heeft het over de aanval op de 'linkse wolk' maar Van Jole viel ook nog iets anders op. "Het is ongewoon dat een Eerste Kamer-lijsttrekker zo met de premier een campagne opent. Als het klopt dat Rutte na de zomer naar de NAVO vertrekt dan kan Schippers, mits ze een stembuszege haalt, het stokje overnemen. Dan is ze twee jaar premier voordat er verkiezingen komen. Dat kan gewoon volgens de wet. Andere partijen kunnen zich moeilijk verzetten tegen de komst van de eerste vrouwelijke premier."

Politiek duider Peter Kee acht het niet onmogelijk dat deze strategie er achter steekt maar ziet nog wel wat beren op de weg. "De andere coalitiepartijen zullen daar niet zomaar mee akkoord gaan. Zeker niet D66 want die hebben met Kaag op Financiën juist hun eigen premierkandidaat."

Daarna praat het duo over de plannen van de linkse wolk PvdA en GroenLinks. Peter Kee is zeer kritisch. Hij las een interview met de directeuren van de wetenschappelijke bureau's van beide partijen en de visie die ze presenteren. "Veel vage en onduidelijke taal. Mij is niet duidelijk wat ze eigenlijk willen. Ik zie hier nog niemand warm voor lopen." Van Jole stelt dat de inhoud juist erg aansprak. "Ze willen een economie waarin het welzijn voorop staat. Maar ze moeten nog wel een erg goed reclamebureau inhuren om de boodschap te vertalen voor een groot publiek."

Daarna gaat het over de overstap van CDA-Kamerlid Knops naar een lobbyorganisatie van de wapenindustrie. Kee vertelt dat de transfer zelfs bij de lobbyistenlobby niet goed is gevallen. "Er wordt in de Kamer nu gesproken om het lobbywerk verder aan banden te leggen en dan komt zo'n stap wel erg slecht uit." Van Jole hekelt het dat Hoekstra dit allemaal maar laat gebeuren terwijl Nederland zakt op de internationale corruptie-index.