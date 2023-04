Schippers: resistentie antibiotica gevaar voor de volksgezondheid

28 nov. 2013 - 11:10

Mensen die onmiddellijk om een kuurtje vragen horen steeds vaker een stevig: NEE. Ik ben zelf flink ziek geweest, maar moest genezen zonder kuurtje. Daardoor duurde het bij mij wel twee en een halve maand voor ik weer verder kon met mijn vrijwilligerswerk. En nog steeds is het niet helemaal OK, maar ik moet door mijn manier van leven, zelf proberen mijn lichaam te helpen zich te verweren tegen dit soort infecties. Het lijkt beter te gaan en is relatief goedkoop: fruit, groenten, weinig koolhydraten en meer beweging, voor zover de artrose me dat toelaat. Hoewel ik in eerste instantie niet blij was - quick fix is echt fijner - is dit toch de natuurlijk manier om te genezen. Achteraf ben ik blij met de beslissing om me geen kuurtje te geven. Ook al duurt het twee jaar. Wel minder plezierig voor de ontstekingen in mijn gewrichten, maar daar is geen hulp meer voor, dus ik zal dat moeten accepteren.