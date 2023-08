Schippers gaat opnieuw onderhandelen over prijs medicijn taaislijmziekte

23 jun. 2017 - 7:31

Ze snapt er meer van dan u denkt: https://zorgnu.avrotros.nl/nieuws/detail/honderden-belgen-reizen-naar-nederland-voor-goedkopere-medicijnen/ Daarnaast, ook met monopolisten is te onderhandelen. Alleen al de dreiging om het medicijn niet in het basispakket op te nemen gaat geld opleveren want uiteindelijk kan de fabrikant ook rekenen en maar wat graag omzet willen maken. Denk overigens dat u ongeschikt bent voor de commercie. Als u bovenstaande basale dingen al niet zelf kan bedenken en de grondhouding is dat er sprake is van bedrog dan zal u weinig sympathie krijgen aan de onderhandelingstafel wat het onderhandelresultaat in de weg gaat staan. Onderhandelen mogen best hard gevoerd worden maar ongegronde beschuldigingen is gewoon not done.