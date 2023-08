Schipper plezierjacht zweet peentjes tijdens aanval door orka's bij Portugal

De 70-jarige Phep Philouceros beleefde angstige momenten terwijl hij maandag met zijn plezierjacht vanuit de Portugese haven Cape Vincent koers zetten naar Royan in Frankrijk. Een groep van vijf orka's bleek het op zijn 9 meter lange schip voorzien te hebben. De schipper was in staat een deel van de aanval vast te leggen op video. Twee orka's sloopten het roer van het schip. Daarop stuurde Philouceros een Mayday-bericht uit, de kreet waarmee op zee alarm wordt geslagen voor levensgevaar. Mayday is een verbastering van het Franse "m'aidez" (help mij).