Schiphol-Oost bezettende klimaatactivisten zijn vrijgelaten

Volgens de woordvoerder waren ongeveer vierhonderd mensen betrokken bij de actie. Toen de actievoerders de keus kregen om te vertrekken, vertrok een deel van hen. De actievoerders zouden zich schuldig hebben gemaakt aan het betreden van verboden terrein en vernielen van onder meer hekwerk. Ook wordt gekeken of er schade is gericht aan privéjets. “Wie wat precies heeft gedaan, is onderdeel van het onderzoek”, aldus de woordvoerder.